الرئيس الصيني يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويدعوه لتجنب المواجهة مع بكين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على ضرورة تعزيز الحوار بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في برقية أرسلها شي جين بينغ إلى ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في الـ5 من

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية، اليوم الخميس.

وقال الرئيس الصيني: “التاريخ يظهر لنا أن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وأن العلاقة المستقرة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين وتوقعات المجتمع الدولي”.

وأوضح الرئيس الصيني أنه يأمل في إيجاد طريقة للصين والولايات المتحدة للحصول على مسار جديد في الفترة المقبلة، وهو ما سيعود بالنفع على البلدين والعالم.

وفي وقت سابق هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.