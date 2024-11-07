استشهاد الشاب حارث عوفي برصاص العدو في مخيم طولكرم، وسط اشتباكات مع المقاومة/ فيديو

طولكرم- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أن الشهيد وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل الشهيد حارث محمد عوفي، (22 عاماً) من داخل المخيم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد عوفي أصيب أثناء تواجده في أحد ساحات المخيم برصاص قناص متمركز في احد المنازل، فأصابه في القلب.

وأضافت، إنه تم نقله من قبل متطوعي الاسعاف الى خارج المخيم، وتسليمه لمركبة اسعاف الهلال الأحمر، بسبب منع الاحتلال من دخولها الى المخيم.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قد قصفت صباح اليوم مواقع في المخيم مرتين، مما أسفر عن اصابة خمسة مواطنين بالشظايا، أحدهم سيدة ونجلها من ذوي الاعاقة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس في طولكرم، أن مقاتليها برفقة بقية المقاومين يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم، مضيفة “مقاتلونا يمطرون القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص”.

وقالت كتيبة طولكرم: “تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية بمحور الشارع الرئيسي بمخيّم نور شمس محققين إصابات مباشرة”.

وفجر اليوم الخميس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت 24 ساعة.

وبموازاة حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ398، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300 واعتقال 11 ألفا و400، وفق أحدث معطيات فلسطينية رسمية.