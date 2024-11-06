في تعليق “حماس”على انتخاب ترامب.. موقفنا من الإدارة الجديدة يعتمد على مواقفها من شعبنا وحقوقه

فلسطين المحتلة – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صحفي اليوم الاربعاء،، أن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على الموقف والسلوك الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته المستمرة.

وأشارت الحركة بالأسف إلى أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، اتخذت مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي.

وقالت حماس في بيانها “لقد سلكت الإدارة الأمريكية السابقة مساراً منحازاً للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبّت دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ”.

وطالبت الحركة في بيانها بوقف الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني، إضافةً لوقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس إن الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للكيان الصهيوني.

وأكدت الحركة في بيانها أن الإدارة الأمريكية الجديدة، عليها أن تَعِي استمرار الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.