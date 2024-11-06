غزة تنتقم من الخرف بايدن وحزبه حتى ولو لحساب المجنون ترامب الذي أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة على منافسته هاريس

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره في فلوريدا، قال ترامب: “لقد كتبنا التاريخ هذه الليلة. انظروا إلى ما حدث، أليس هذا جنونيا؟”.

وخلال كلمته، شكر ترامب الحضور وأنصاره من الشعب الأميركي على انتخابه “الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.

وأكد فوزه في ولايات بارزة، منها بنسلفانيا، نيفادا، وألاسكا. وقال: “هذا سيؤدي إلى فوزنا بنحو 350 صوت في المجمع الانتخابي”، مشيرا إلى أنه كسب التصويت الشعبي أيضا.

ترامب أعلن أيضا أن حزبه الجمهوري فاز بمجلس الشيوخ، معبرا عن فرحته بالنصر وسط تصفيق أنصاره الذين انتظروا خطابه لساعات طويلة.

وقال: “الانتصارات رائعة… لم يتوقع أحد هذا… أود أن أشكركم على ذلك، ويبدو أننا سنحافظ أيضا على سيطرتنا على مجلس النواب”.

ونجح الجمهوريون في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

إلى ذلك، شكر ترامب زوجته ميلانيا على دعمها خلال حملته الانتخابية، وقال: “وأشكر أيضا كل عائلتي وأبنائي الرائعين”.

كذلك، شكر ترامب رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا فوز ترامب.

وهنأ ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، قائلا: “أود أن أكون أول من يهنئه”، قبل أن يأخذ فانس الكلمة ليشكر بدوره الناخبين الجمهوريين.

وحتى اللحظة التي صعد فيها ترامب إلى المنصة أمام جمهوره، كان قد حصل على 267 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 214 لمنافسته كامالا هاريس، وهو ما يضعه على بعد ثلاثة أصوات فقط لتحقيق 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي لضمان الفوز بالبيت الأبيض.

وقد ألحق دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، هزيمة قاسية بمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد سباق انتخابي اتسم بالانقسام.

فقد انتزع ترامب فوزاً ثميناً في أربع من الولايات السبع المتأرجحة، هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا وويسكونسن، كانت كافية لمنحه أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي، وهي العتبة الضرورية للفوز، فيما تقدم في ميشيغان.

واستعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الأولى بعد 4 سنوات من الغالبية الديمقراطية، ما يمكن ترمب من تنفيذ برنامجه الانتخابي بأقل قدر ممكن من العقبات.

وشهدت عملية الاقتراع إقبالاً واسعاً، ولم تخل من حوادث محدودة أخرت التصويت في بعض المقاطعات الحاسمة، سواء بسبب أعطال تقنية أو تهديدات كاذبة.

وتظهر النتائج نجاح رهان ترامب على قضيتي الاقتصاد والهجرة، وتمكنه من إحداث خرق ولو طفيف في أوساط النساء والأقليات العرقية في بعض الولايات المتأرجحة.

الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي

كما فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي بانتصارات على الحزب الديمقراطي في وست فرجينيا وأوهايو.

لكن لم يتضح بعد الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بفارق طفيف.

الجمهوريون، فازوا امس الثلاثاء بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو، بحسب توقعات محطتي “إن بي سي” و”فوكس نيوز”، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس على أيدي معسكر دونالد ترامب.

وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.

وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.

وقبل ساعات، توقعت شبكتا “سي بي إس نيوز” و”فوكس نيوز” أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.

ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديمقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأيّ مقعد يذهب للجمهوريين يهدّد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.