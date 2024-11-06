رثاء المجاهد الشهيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله

شعر المحامي: صلاح رشيد النوباني

6 نوفمبر، 2024

يمضي الأمين ويبقى ذكره الحسنُ

فالعمرُ في قبضة الأقدار مُرتهن

ما مات من عاش بالدنيا وسيرتهُ

ظلت مخلدةً ما هَدها زمنُ

إن الشهيدَ حبيبُ الله وهو على

نَهج العقيدة بالفردوس يُحتضن

لبى النداء إلى الأقصى وآزر من

في غزةَ العز رغم البطش ما وهنوا

وسار نحو رحاب الله مبتهجاً

مع الذين جِنان الخُلدِ قد سكنوا

ان غابَ جسماً فان الروح خالدةٌ

بوحيها يتلاشى الهمُ والحَزن

لم يعرفْ اليأسَ بل ظلت عزيمته

ما مسها مَلل أو مسها وَهن

قد ناصرَ الحق في قولٍ وفي عملٍ

وكانَ كالطود مهما اشتدت المِحنُ

فهو الأمين الذي جاء الزمان به

والقائد الأممي الكيسُ الفطنُ

قد حل ضيفاً على الرحمن مبتسماً

وما الم به هم ولا شجنُ

فقد أعَدَ رجالاً قبلَ رحلتهِ

بالعزم والبأسِ والايمان قد شُحنوا

لبيك، لبيك نصر الله أطلقها

كل النشامى بأيام لها إِحَنُ

نم مطمئناً ابا هادي فإن لنا

يوماً تزول به الأوساخ والعَفنُ

يومٌ سيأتي يعود النازحون به

والمعتدون بوحل الأرض قد دُفنوا

وتشرق الشمسُ في أرجاء موطننا

بنورها يختفي الأوغاد والنَتنُ

إن الشهادة للأبرار أمنيةٌ

بها جوار إله العرش قد ضَمنوا

قد كنت في عصرنا رمزاً ومفخرةً

على المبادئ طول العمر تُؤتمنُ

وكان صوتكَ كالزلازل يُرعبهم

بالوعي والعلمِ والايمانِ يَقترنُ

إن الصواريخ ما زالت تلاحقهم

وما استطاعوا لها رداً بما خَزنوا

قد قتّلوا أبرياءً في منازلهم

لكنهم بميادين الوغى جَبنوا

الغرب أطلق شيطاناً وسلحهُ

وقد تمادى فزال القيدُ والرسنُ

وراح ينشر اخباراً ملفقةً

كي تستمر على آثارها الفتنُ

مهما تمادى بنو صهيون في صلفٍ

ففي فلسطين لن يبقى لهم وطنُ

من ناصر القدس والأقصى تؤيده

كل الجماهير والآيات والسُننُ

مهما استبدَ طغاةَ العصر أو فسقوا

فالنصر آتٍ بعون الله يا حسنُ

6 نوفمبر، 2024

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