الجيش الأمريكي يعلن وفاة جندي وجرح اثنين آخرين، خلال عملية بناء رصيف على البحر في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، وفاة أحد جنوده كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة مؤقتة في قطاع غزة الصيف الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الجندي هو الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما.

وأوضحت أنه كان واحدًا من ثلاثة أفراد من الخدمة الأمريكية تعرضوا للإصابة في حوادث غير قتالية خلال تلك المهمة، حيث تمت إعادة جنديين آخرين إلى الخدمة بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

كما أشارت إلى أن ستانلي كان منتسبًا إلى الفرقة السابعة للنقل (الاستكشافية) وأُصيب بإصابات خطيرة، في مايو/أيار، أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب مسؤول عسكري، فقد تقاعد ستانلي طبيا من وحدته مؤخرا بسبب إصاباته التي منعت استمراره في الخدمة العسكرية وتوفي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان الجيش الأمريكي قد أنهى في مايو الماضي إنشاء الرصيف العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت القصف والحصار.

وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعابر التي كانت تزود قطاع غزة بمعظم المساعدات.