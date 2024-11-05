استشهاد 3 شبان، مساء اليوم الثلاثاء، ببلدة قباطية جنوب جنين/ ما يرفع عدد الشهداء إلى7 منذ الصباح في الضفة/ فيديو

5 نوفمبر، 2024

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

استُشهد ثلاثة شبان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين/ ما يرفع عدد الشهداء إلى 7 منذ صباح اليوم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة شبان استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل مركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على سيارة بعد صدمها بسيارة عسكرية بشكل متعمد، لإجبارها على التوقف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة بلدة قباطية، وحاصرت أحد المنازل، وأطلقت صوبه عدة قذائف “أنيرجا”، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين في المنازل القريبة من المنزل المحاصر على مغادرة منازلهم، فيما احتجزت شاباً كدرع بشري.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية بالرصاص والعبوات، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي.

واستشهد أربعة مواطنين – اليوم الثلاثاء- جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني على مركبة في جنين ومنزل في طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد مناطق طوباس وطولكرم وجنين، اقتحامات لقوات الاحتلال وسط التصدي والمواجهة من قبل المقاومين.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتصدي المقاومة البطولي لتوغلات الاحتلال وعدوانه على طوباس وجنين ومحافظات الضفة الغربية، وأكدت أن العدوان لن يمنح للاحتلال الأمن ولن يكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وشددت على أن الاغتيالات ستزيد من إصرار المقاومين وأبناء شعبنا على مواصلة درب المقاومة والوفاء لدماء الشهداء.

وقالت إن صمود شعبنا وبسالة أبطال المقاومة في الميدان، والاشتباكات المسلحة التي يخوضونها في جنين وطوباس وغيرها من المحافظات، ستفشل مخططات الاحتلال الرامية لإفراغ الضفة الغربية وتصفية قضيتنا، فشعبنا ومقاومتنا لن يتركوا خيار التصدي والمواجهة، والانتقام لمجازر الاحتلال وحصاره وتجويعه في غزة وتنكيله واعتقالاته وتهويده في الضفة.

 

5 نوفمبر، 2024

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