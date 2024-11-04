مليشيات المستوطنين تهاجم البيرة، اليوم الاثنين، وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة/ فيديو

رام الله المحتلة – أحرقت ميليشيات المستوطنين، اليوم الاثنين، عددا من المركبات الفلسطينية بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون، فجر اليوم، المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وأحرقوا 18 مركبة وشقتين.

ووصلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف للموقع بعد بلاغ من سكان المنطقة عن وجود حرائق، ما دفع المستوطنين لإطلاق النار تجاهها.

وخلال أكتوبر المنصرم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. و تراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز.

وفي السياق، شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، اعتداءات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ٣ فتية عقب اقتحام مخيم العروب شمال المدينة.

والمعتقلون هم، المحرر محمد وحيد أبو ماريا، وبهاء بسام علامي والطفل محمد باسم عطية، بعد دهم منازلهم في بيت أمر.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، من حاجز المربعة وشارع تل وانتشرت في أحياء وسط المدينة وغربها وفي شارعها الرئيسي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بناية سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب أحمد شبيطة.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت النقطة العسكرية الإسرائيلية الجاثمة على جبل جرزيم جنوب نابلس.

كما استهدف مقاومون حاجز دوتان العسكري قضاء جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع.

واقتحمت قوات في ساعة متأخر من الليلة الماضية رأس خميس بمخيم شعفاط، وبلدة العيساوية في القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر.

وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المحافظة، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

كما اقتحمت قوات الاحتلال كفر ثلث وسنيريا وجيت في قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد نائل سلمي بعد مداهمة منزله في المدينة، والشاب براء محمد منصور من بلدة جيت.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، في وقت تواصل سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.