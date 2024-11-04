لإخفاقهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين.. تيسير خالد يدعو وزير الداخلية وقادة أجهزة أمن السلطة لتقديم استقالاتهم

دعا تيسير خالد ، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزير الداخلية وقادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية الى تقديم استقالاتهم لإخفاقهم في توفير الحد الأدنى من الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مواجهة ارهاب المستوطنين ، الذي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة ، خاصة في ظل الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس .

جاء ذلك في ضوء قيام المستوطنين بعمل ارهابي غير مسبوق، فجر اليوم الاثنين، ومهاجمتهم المنطقة الصناعية في مدينة البيرة وحرق بناية وعدد من المركبات فيها ، تجاوز العشرين مركبة وخط شعارات عنصرية كريهة قبل أن ينسحبوادون ان يعترضهم أحد ويمنعهم من ارتكاب هذه الجريمة الارهابية في هذه المنطقة بالذات ، التي تعرضت في السابق لمثل هذه الاعتداءات ولو على نحو أقل .

كما دعا تيسير خالد مجلس الوزراء الفلسطيني ، أمام هذا الحدث الإجرامي ، إلى اتخاذ قرار جريء بمد ولاية القضاء والمحاكم الوطنية الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على اراضي دولة فلسطين ، بمن فيهم المستوطنين ، وما يترتب على ذلك من تدابير بما فيها الاعتقال ، وذلك استنادا للحق السيادي في ممارسة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وتصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة في أيار الماضي لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنح دولة فلسطين حقوقا إضافية ، بعد ان استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.