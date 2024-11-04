كتائب القسام تبث، اليوم الاثنين، مشاهد استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع/ فيديو

4 نوفمبر، 2024

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس-  مساء اليوم الاثنين، مشاهد استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الكتائب: “استهدف مجاهدونا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا”.

وقد اظهرت هذه المشاهد اشتعال النيران بجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافهم وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل، بقذائف “RPG” و”تاندوم” وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت قد كشفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية مقتل ألف و802 إسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تلاها من حرب إبادة في قطاع غزة، والتي امتدت إلى لبنان.

وقالت المؤسسة، عبر منصة “تلغرام” أمس الأحد: “منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس، قُتل 902 مدني و900 عسكري ورجل أمن إسرائيليين”.

4 نوفمبر، 2024

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