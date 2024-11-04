رثاء المجاهد الشهيد البطل يحيى السنوار

شعر المحامي: صلاح رشيد النوباني

4 نوفمبر، 2024

دارَ الزمانُ وشاءت الأقدارُ
أن يرتقي للجنةِ السنوارُ
وهو الذي بجهوده وبجندهِ
جند الأعادي كالأرانب صاروا
يا عاشقَ الأقصى غيابكَ مؤلمٌ
يا بئس ما حملت لنا الأخبار
وعزاؤنا ان الشهيد بجنة
وله بحسن نعيمها استقرارُ
فلقد تَمنى ان يموتَ مجاهداً
وعلى يديه بالمعارك غارُ
أسطورةٌ قد كان في صولاته
وله بساحات الوغى آثار
منذ الطفولة كان شبلاً واعداً
تبدو عليه نباهةٌ ووقار
يحيى سيحيا خالداً في جنةٍ
بجمالها يتمتع الأطهارُ
والله قد وعد الشهيد بجنةٍ
يحظى بها الأبرار والأخيارُ
نم في رحاب الله ان رحابهُ
للمؤمنين سعادة وخيارُ
للمؤمنين جنان رب عادلٍ
وإلى الطغاة والمجرمين النارُ
نم مطمئناً فالظلام سينجلي
وتعود بعد جلائهِ الأنوارُ
ان مات ليثٌ سوف يأتي بعده
ليثٌ وأشبالٌ له أنصارُ
يحيى ستبقى في القلوب على المدى
وإليك في أبطالنا تكرارُ
قد ظل سيفاً مشرعاً متأهباً
والمسجد الأقصى إليه شعارُ
وعلى مدى الأيام ظل محارباً
وبأصغريه العزم والأصرارُ
هذا أبو ابراهيم طيلة عمره
ما شابه يأس ولا أدبارُ
وأبو النجوم إذا اختفى ساحاتنا
بعد الغياب تضيؤها الأقمارُ
قادَ الأسودَ بهمةٍ وشجاعةٍ
وعلى صياصي المجرمين أغاروا
قد سجل الطوفان في تاريخنا
صفحات مجد خطها الثوارُ
ان الذي امتشق السلاح مدافعاً
عن أرضه هو قائد مغوارُ
قد لقن المحتل درساً قاسياً
فاهنأ بما أبدعت يا سنوار
فلقد تركت أشاوساً بسلاحهم
لن يستمر على القطاع حصارُ
وتعود غزة والسلام يسودها
ويسود فيها المجد الاعمارُ
فالاحتلال إلى الجحيم سينتهي
حيث أنتهى الأوغادُ والأشرارُ

4 نوفمبر، 2024

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