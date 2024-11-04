بعد أسبوع من المعارك الضارية.. أشاوس حزب الله يًرغمون جيش العدو على التقهقر والانهزام من مدينة الخيام وتوابعها

بيروت – أكد حزب الله، امس الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقهقر وانسحب تماما من مدينة الخيام جنوبي لبنان، بما في ذلك منطقة الوطي شرقي المدينة، وذلك بعد أسبوع من المعارك العنيفة،

وقالت مصادر في الحزب إن الخيام “باتت خالية اليوم من أي جندي في جيش الاحتلال”، مضيفة أن اسرائيل فشلت في تحقيق أي إنجاز يذكر مع مرور أكثر من شهر على بدء عمليتها البرية في الجنوب اللبناني.

وفي الأيام الماضية، انتقل الحشد العسكري الإسرائيلي البري إلى الخيام، بحيث أراد جيش الاحتلال السيطرة عليها نظراً لأهميتها الجغرافية ورمزيتها، خصوصاً أنها تشرف على المستوطنات الحدودية مع لبنان كما على الداخل اللبناني، بيد أنه عجز عن ذلك، الأمر الذي أتاح للصليب الأحمر اللبناني التحرّك اليوم وانتشال جثامين شهداء كانوا لا يزالون تحت الأنقاض من جراء الاستهدافات الإسرائيلية، ورفضت إسرائيل إعطاء أي إذن للإسعاف للدخول لانتشالهم.

وتعتبر مدينة الخيام أيضاً ذات خصوصية، ورمزية، عدا عن كونها من أكبر المدن جنوبي الليطاني من حيث عدد السكان. وتضم معتقل الخيام الذي كان مبنياً على تلة تطلّ على البلدة داخل مجمّع أقامه الفرنسيون خلال الانتداب عام 1933. وبعد الاستقلال تسلّم الجيش اللبناني الثكنة وبقي يستعملها معسكراً إلى حين استولت عليه إسرائيل عام 1985 أثناء اجتياحها واحتلالها الجنوب اللبناني، وذلك قبل إغلاقه نهائياً في العام 2000 أي بعد التحرير، مع الإشارة إلى أنه ضمّ مساجين لبنانيين وفلسطينيين معتقلين من دون محاكمة. وقد تحدثت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها في مارس/آذار عام 2022، عن أن جهاز المخابرات الإسرائيلية اضطر للكشف عن وثائق تبين ارتكاب جيش الاحتلال فظائع في تعذيب آلاف الأسرى في المعتقل.

وأكدت أوساط حزب الله أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية يواصلون تصدّيهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويُكبّدون جيش الاحتلال خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأماميّة. كما تواصل المقاومة تصديها لمحاولات الاحتلال الفاشلة التقدم تجاه الأراضي اللبنانية، شرقيّ بلدة مارون الراس”.

وقد بلغت آخر حصيلة للمواجهة البرية أصدرتها غرفة العمليات في حزب الله الخميس الماضي “أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من ضباط وجنود جيش الاحتلال، وتدمير 42 دبابة ميركافا، وأربع جرّافات عسكرية، وآليّتي هامر، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند، كما إسقاط ثلاث مسيّرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900″، وذلك في وقتٍ يؤكد حزب الله أن “جيش الاحتلال لم يتمكّن من إحكام السيطرة أو احتلال أي قرية بالكامل من قرى الحافّة الأماميّة في جنوب لبنان”.