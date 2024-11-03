نهاية سوداء بانتظار السيسي.. رفض شعبي مصري لمرور سفينة حربية إسرائيلية محملة بالمتفجرات في قناة السويس/ فيديو

القاهرة – لم يكد يهدأ الجدل بشأن الأنباء عن استقبال ميناء الإسكندرية المصري سفينة محملة بالمواد المتفجرة للاحتلال الإسرائيلي، حتى اشتغل الغضب في مصر بعد انتشار مقطع مصور لسفينة حربية إسرائيلية تمر في قناة السويس، وسط اندهاش واستياء عدد من المصريين الموجودين على ضفة القناة.

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور من مرور بارجة حربية إسرائيلية لقناة السويس الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وأبرز نشطاء توقيت مرور البارجة الحربية الإسرائيلية لقناة السويس تزامنا مع استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة ضد حماس ولبنان ضد حزب الله.

وقد بررت هيئة قناة السويس في بيان السماح بمرور السفينة الإسرائيلية بالتزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وقالت الهيئة في بيان، إن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وبحسب بيان الهيئة فإن اتفاقية القسطنطينية التي وُقّعت عام 1888، رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبّرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

الباحثة القومية والكاتبة المصرية رباب يحيى، رفضت تبرير الهيئة السماح لسفن إسرائيل الحربية بالمرور حسب اتفاقية القسطنطينية، وقالت إن مصر لم توقّع على اتفاقية القسطنطينية، لأنها وقت التوقيع، لم تكن دولة حرة ذات سيادة وإنما كانت ولاية عثمانية واقعة تحت الاحتلال البريطاني. وبيّنت أن الاتفاقية وقّع عليها مندوبو إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية وإسبانيا وهولندا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1888. وقناة السويس بموجب هذه الاتفاقية أو المعاهدة ظلت أرضا مصرية مع ترتيب حق ارتفاق عليها ينحصر فقط في حرية مرور السفن.

وزادت: “على الرغم من ذلك، سيطرت إنجلترا على القناة أثناء الحرب العالمية الأولى ومنعت مرور سفن أعدائها التجارية والحربية منها، وكذلك فعلت في الحرب العالمية الثانية، ما يعني أنه يحق لك منع مرور السفن لأن هناك سوابق بذلك”.

حزب المحافظين المصري استنكر التصريحات الصادرة عن هيئة قناة السويس بشأن التزامها باتفاقية القسطنطينية، والتي سمحت بموجبها بعبور سفينة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طريقها لإبادة الفلسطينيين.

وقال الحزب في بيان، إنه يرفض رفضاً قاطعاً الاحتماء بنصوص اتفاقيات دولية عفا عليها الزمن في وقت تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على أشقائنا في غزة.

وزاد: “من السخرية والمفارقة المؤلمة أن نتمسك باتفاقيات دولية مع كيان يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، ويخرق حتى اتفاقياته المباشرة مع مصر، بما فيها تفاهمات محور فيلادلفيا”.

وطالب الحزب بمراجعة فورية لهذا الموقف بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الجارية، وعدول مصر عن هذا الموقف المخزي وتقديم الاعتذار ومنع مرور السفن العسكرية لإسرائيل وحلفائها في ممر قناة السويس حتى تتوقف إسرائيل عن حربها على فلسطين ولبنان، وأن تلتزم بالاتفاقيات والقرارات الدولية.