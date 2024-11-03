حصيلة قتلاه بلغت 779 منذ 7 أكتوبر.. جيش العدو يعلن، اليوم الاحد، مقتل أحد جنوده في انفجار قنبلة يدوية شمال غزة

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة، فجر امس السبت.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن الجيش قوله إن “جنديا قتل بانفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة فجر السبت، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث”، دون مزيد من التفاصيل.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 779، بينهم 368 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وخلفت آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.