حزب الله ينشر، اليوم الاحد، مشاهد استهدافه بالمسيّرات قواعد للعدو في حيفا وعكا وضواحي تل أبيب/ فيديو

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، اليوم الأحد، مشاهد استهدافه قواعد عسكرية تابعة لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الطائرات الانقضاضية.

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقة ونصف، خريطة ميدانية محدد عليها 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، وهي: قاعدة “شراغا” شمالي عكا، وقاعدة “رامات دافيد” جنوبي مدينة حيفا، وقاعدة “بلماخيم” جنوبي “تل أبيب”.

وبعدها ظهرت مجموعة من الطائرات المسيرة التي أطلقها مجاهدو المقاومة نحو الأهداف المحددة، وظهرت الطائرات المسيرة وهي تحلّق في سماء فلسطين المحتلة، بعدسة المستوطنين الإسرائيليين.

واليوم الاحد، ذكر معهد “علما” الإسرائيلي أنّ هجمات حزب الله التي تتمّ عبر الطائرات المسيّرة، تشكّل ورقة رابحة إذ إنّ “الطائرات المسيرة التي تخترق إسرائيل تساهم في إحباط الجمهور الإسرائيلي”، ويمكن لطائرة مسيرة واحدة البقاء فوق المراكز، وأن تتسبب في دخول مئات الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ، كما أنّها “تشكل ضغطاً مستمراً على أنظمة الدفاع الإسرائيلية”.

وأمس، نشر الإعلام الحربي مشاهد عن استهدافه قاعدة “غليلوت”، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 بصواريخ ومسيّرة، في ضواحي “تل أبيب”، تخلّلتها بطاقة تعريف القاعدة وتفاصيلها، وذلك بعد مسحٍ جوّي أجرته المقاومة فوقها.