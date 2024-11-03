المدارس تباشر اليوم الاحد تعديل دوامها لتستقبل الطلبة بدءا من الساعة 7:45 صباحا

بدأت المدارس، اليوم الأحد، بتعديل مواعيد دوامها المدرسي، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم ليستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

وأوضحت وزارة التربية، أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا.

ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما بأن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.

أما في مدارس الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما بأن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.

وفي الفترة المسائية، يكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما بأن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.

ويبدأ دوام الموظفين في مراكز المديريات الساعة 8 صباحا.