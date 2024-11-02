كتائب القسام تنفذ، اليوم السبت، كميناً مُركباً لتدمير جرافة من نوع D9، وعملية استهداف ناقلة جند في معسكر جباليا/ شاهدوا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تنفيذ كمين مركب استهدف جرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” ومجموعة من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد.

وأكدت كتائب القسام، في بيان، إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة.

وذكرت الكتائب أن القوة وقعت بين قتيل وجريح، وذلك قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا، منوهة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية.

مشاهد مصورة

وفي عملية منفصلة، أفادت “القسام” بأن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105″، قرب شركة القمة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وبثت كتائب القسام مشاهد مصورة لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105″، قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.