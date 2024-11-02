حركة حماس: لا صحة لما نسبته لنا صحيفة الشرق الأوسط السعودية حول مصير القائد محمد الضيف

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنه “لا صحة لما جاء في صحيفة /الشرق الأوسط/ اللندنية، منسوباً إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة، حول مصير القائد المجاهد محمد الضيف، القائد العام لكتائب (القسام)” .

وجدّدت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي تيلغرام، اليوم السبت، دعوتها “لكافة وسائل الإعلام، إلى تحرّي الدقة والمصداقية والمهنية”.

وزعمت الصحيفة أن “بعض الشخصيات التي كانت تحيط بالضيف أكدت بعد عودة التواصل معها، ومع قيادة الحركة، أنه فُقد الاتصال بالضيف منذ العملية التي استهدفت منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة في 13 تموز/ يوليو الماضي”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألفا و 333 شهيدا وجريحا فلسطينييا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.