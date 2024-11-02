جيش العدو يعترف، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال قطاع غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بنشر اسمي الجنديين اللذين سقطا في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب أول إيتاي باريزات، 20 عاما، من بيتح تكفا، والرقيب أول يائير حنانيا، 22 عاما، من متسبيه نتوفا، الذي كان يشغل منصب قائد القسم. في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي

وفي الحادث نفسه أصيب جندي آخر من كتيبة شاكيد بجروح خطيرة. وتم نقله إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلته بحالته.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل الجندي شنيور زلمان كوهين، 20 عاماً، خلال القتال في قطاع غزة، وهو يتحدر من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، وهو الخامس والعشرون في المنطقة الذي يسقط منذ بداية الحرب، ليرتفع عدد قتلى الجنوب إلى 365

ويعتبر شنيور زلمان كوهين عضوا في لواء جفعاتي، ويتحدر من عائلة حاباد العريقة في يتسهار، وقد درس في مدرسة متسبيه يتسهار الدينية وتطوع للعمل في الجيش.

وقال رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان: “كان شنيور عالما في التوراة” ، في إشارة أيضا إلى الالتزام الرائد لعائلته، لا سيما خلال الانتفاضة الثانية.

وأضاف أن “والده تطوع للدفاع عن اسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.