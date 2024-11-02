“المجد” تستأنف صدورها اليوم السبت، بعد توقف لاسبوعين، حداداً على القائدين الشهيدين حسن نصر الله ويحيى السنوار

2 نوفمبر، 2024

بعد انتهاء أيام الحداد السوداء، التي استغرقت أسبوعين، على القائدين الشهيدين الكبيرين، السيد حسن نصر الله والمجاهد يحيى السنوار، تستأنف “المجد” صدورها مُجدداً، اعتباراً من اليوم السبت الواقع في ٢ – ١١ – ٢٠٢٤

وتكريماً واحتراماً لهذين الشهيدين، ورفيقيهما القائدين الشهيدين إسماعيل هنية وهاشم صفي الدين، فقد أضفنا الى صفحة “المجد” الأولى ركناً ثابتاً بأسمائهم وصورهم، لعلنا نوفي هؤلاء الأبطال البواسل بعض حقهم، ونحفظ لهم بعض فضلهم وقدرهم، بعدما أضاءوا بدمائهم الزكيّة الطريق الى القدس، وأوشكوا على هزيمة العدو الصهيوني، لولا النجدات الأمريكية والخيانات العربية !!

المجد والخلود لهؤلاء الشهداء الأبرار، والفاتحة لأرواحهم الطاهرة.

2 نوفمبر، 2024

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