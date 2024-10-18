“المجـــــد” تُعلّـق صدورهـا حــداداً على القائـدين التـاريخيين الشـهيدين السيد حسن نصـر الله، والمجاهد يحيى السـنوار/ فيديـو

حداداً على القائدين التاريخيين الشهيدين السيد حسن نصر الله والمجاهد يحيى السنوار، واحتجاجاً على الموقف الرسمي والشعبي العربي المُخزي في تخاذله عن نصرة فرسان المقاومة في فلسطين ولبنان.. تعلق “المجــد” صدورها الى اشعار آخر،، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

أخي صانِع المَجد ها قد ربِحت

أهنّيك يا فخرنا مِن جديد. رحل مشتبكًا بجعبته وزيّه العسكري، غير مبالي بشلالات الاتهامات بالتخندق والتسردب خلال عام كامل. pic.twitter.com/YnoFFxAvdm — بلال البخاري (@BelalElbukhary) October 17, 2024