“المجـــــد” تُعلّـق صدورهـا حــداداً على القائـدين التـاريخيين الشـهيدين السيد حسن نصـر الله، والمجاهد يحيى السـنوار/ فيديـو

18 أكتوبر، 2024

حداداً على القائدين التاريخيين الشهيدين السيد حسن نصر الله والمجاهد يحيى السنوار، واحتجاجاً على الموقف الرسمي والشعبي العربي المُخزي في تخاذله عن نصرة فرسان المقاومة في فلسطين ولبنان.. تعلق “المجــد” صدورها الى اشعار آخر،، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

18 أكتوبر، 2024

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