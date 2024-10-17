كتائب القسام تبث مشاهد لسقوط قوة كبيرة من جنود العدو في كمين بنفس الموقع للمرة الثانية خلال 5 أيام/ شاهدوا

17 أكتوبر، 2024

بثت كتائب القسام، اليوم الخميس، مشاهد لتفجير قوة كبيرة من جنود الاحتلال، أوقعتها في كمين بنفس الموقع للمرة الثانية على مدار 5 أيام.

ونشرت القسام، لقطات للكمين السابق، الذي فجرت فيه قوة عسكرية هندسية، عند فتحة نفق، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وأشارت إلى أن مقاتلي القسام، توقعوا عودة جنود الاحتلال إلى المكان، بعد التفجير الأول، وقاموا بالوصول إليه وزرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار بانتظار حضورهم.

وبالفعل وبعد مضي 5 أيام على التفجير الأول، وتحت رصد المكان، عادت قوة كبيرة من الجنود إلى المكان، وبعد دخولهم إلى دائرة الكمين، قام مقاتلو القسام، بتفجير العبوات الناسفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين، وفرار عدد كبير من الجنود.

وفي وقت لاحق اليوم، قالت كتائب عز الدين القسام إنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب مخيم جباليا.

17 أكتوبر، 2024

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