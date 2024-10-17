في أرذل العمر.. نبيلة عبيد تشارك في مسلسل سعودي، وتتطلع للتعاون مع تركي آل الشيخ/ فيديو

فجرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد مفاجأة جديدة عبر صفحتها الرسمية على منصة إنستجرام، حيث ظهرت في حفل خاص أقيم لها في مدينة الرياض بالمملكة السعودية، مع صورة تجمعها بـ بوستر مبدئي لمسلسلها الجديد.

وقد علقت نبيلة عبيد على الصورة قائلة: “البداية كانت من الرياض، حيث أقيم المؤتمر الإعلامي للإعلان عن “مسلسل جذوة” الذي سوف أقوم ببطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك في تقديمه”.

ووفقاً لِما أعلنته عبر صفحتها الرسمية، فإن مسلسل جذوة سوف يكون من تأليف المنتج السعودي خالد الراجح، واختتمت تعليقها قائلة: “مساكم برائحة البخور العربي”.

قالت نبيلة عبيد عن دورها في العمل الجديد عبر تصريحات تلفزيونية خلال الحفل: “الدور غريب عليا أنا عاملة حاجة وتسعين فيلم مجاليش دور كده، مش هحكي عنه، هي شخصية غريبة جدا أنا معملتش اللون دا أبداً قبل كده”، ومن المحتمل أن يكون العمل مكون من 7 حلقات.

كما عبرت نبيلة عبيد عن أمنيتها في التعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ووجهت له رسالة قائلة: “أتمنى أشارك في عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وأقوله أنت أسعدتنا وأسعدت الناس كلها ربنا يديلك طولة العمر.. مش مصدقة نفسي السعودية حاصل فيها طفرة ونهضة كأننا بقينا في عالم تاني”.