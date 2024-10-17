الدفاعات السورية تتصدى، اليوم الخميس، لعدوان صهيوني في أجواء محافظة اللاذقية أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء مدينة اللاذقية غربي البلاد، تزامنا مع سماع دوي انفجارات هزت مركز المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”: “سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية”، مضيفة أن “الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية”.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا”: حوالي الساعة 50 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي بأن “عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط”.

وأكد التلفزيون أن “العدوان الإسرائيلي استهدف مدخل المدينة”، مشيرًا إلى تسبب الهجوم الإسرائيلي بحرائق في المنطقة وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن “استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل”.