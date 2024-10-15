مقتل شرطي وإصابة 4 صهاينة آخرين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار على طريق رئيسي بالقرب من مدينة أسدود/ فيديو

قتل مستوطن (شرطي) وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء ، في عملية إطلاق نار، على طريق رئيسي بالقرب من مدينة أسدود القريبة من قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن شخصا فتح النار على عدد من المستوطنين، على الطريق الرئيسي رقم 4 في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، أحدهم كان يقود سيارته، وواصل السير فيها لمسافة قبل أن يتوقف بسبب جروحه الحرجة.

ولفتت إلى أن جروح السائق كانت قاتلة، وأثناء نقله إلى المستشفى، أعلن مقتله، فيما أصيب آخر بجروح متوسطة، ونقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشارت إلى أن 3 من المصابين الآخرين، يعالجون في مستشفى أسوتا بفعل الإصابات ولم تذكر حالتهم، فيما أشارت إلى “تحييد” الشخص الذي أطلق النار من قبل مستوطنين يحملون أسلحة على الطريق.

وضرب الاحتلال طوقا أمنيا على الطريق، وقام بتسيير دوريات للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين على صلة بالمنفذ.

وف التفاصيل، أعلنت نجمة داوود الحمراء وفاة المصاب الإسرائيلي بإطلاق النار قرب يافني وسط إسرائيل(30 عاما) حيث نقل بوقت سابق وهو بحالة حرجة الى المستشفى، بعد تعرضه لإطلاق النار في العملية قرب يافني، والتي أصيب بها خمسة أشخاص توفي أحدهم،

وقد تم تحييد المنفذ في المكان، وتحقق الشرطة الإسرائيلية بخلفية هذا الحادث،حيث يتعزز الاعتقاد بأنها تأتي على خلفية قومية (فدائة).

وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القتيل في عملية إطلاق النار قرب يافنيه هو شرطي،

ووفقا للشبهات قام المهاجم بإطلاق النار تجاه سيارات على شارع 4 تجاه الجنوب، قرب مفترق يافنيه. وخلال ذلك هرب مصاب حالته متوسطة تجاه مفترق نير جاليم, فيما المهاجم واصل طريقه بالسيارة بسرعة في شارع 4 وهو يطلق النار تجاه المركبات الأخرى. وفي النهاية اصطدم بحاجز لشرطة السير في مفترق حولوت، وهناك تم تحييده من قبل رجال الشرطة.

ووفقا لنجمة داوود الحمراء تم تلقي بلاغ الساعة 11:06 عن حدثين لإطلاق النار في شارع 4 قرب مفترق يفني وفي مفترق نير جاليم. وقدمت الطواقم التي تواجدت الى هناك العلاج الطبي لمصابين رجل بعمر الثلاثين حالته حرجة في مفترق يفني ورجل حالته متوسطة في مفترق نير جاليم. وتحدثت نجمة داوود لاحقا عن خمسة إصابات حيث أصيب ثلاثة آخرون بصورة طفيفة ونقلوا جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر بيان مستشفى اسوتا انه وصل اليهم أربعة مصابين، أحدهم وصل وقد فارق الحياة، ومصاب بصورة متوسطة يعاني من إصابات بجسده العلوي، ومصابين بصورة طفيفة أحدهما طبيب كبير من المستشفى توقف في المكان لتقديم المساعدة والعلاج للمصابين. في حين أعلن مستشفى كابلان عن وصول مصاب لديه حالته متوسطة.

مشاهد من موقع عملية إطلاق النار عند مفترق "يفنه" قرب أسدود التي قتل خلالها شرطي وأصيب 4 آخرون#عربي21 pic.twitter.com/8JCmV1x8y4 — عربي21 (@Arabi21News) October 15, 2024

تغطية صحفية: آثار رصاص منفذ عــملية "يفنه" قرب أسدود التي قتل خلال شرطي من جيش الاحتلال وأصيب 4 آخرون. pic.twitter.com/lswBLJdo9C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 15, 2024

تغطية صحفية: قتيل وأربع إصابات.. مشاهد من موقع عمـــلية إطلاق النار في شارع 4 بأسدود جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/KwRV7qvTcT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 15, 2024