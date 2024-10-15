سلطة عباس توغل في الخيانة.. جيش العدو يقتلُ في جنين، وأجهزة أمنها تعتقل في طوباس/ فيديو

فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: تجددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال، قبل الانسحاب من جنين، امس الاثنين، فيما نفذت المقاومة عمليات نوعية استهدفت جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية، بينما اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينيية عددًا من الفلسطينيين

فقد اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال في شارع الناصرة بجنين، واستهدفوا جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة، ضمن التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه الواسعة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من الخليل وثلاثة شبان من مدينة نابلس، خلال محاصرة منزل في حارة “الألوب” بمخيم جنين، إلى جانب احتجاز مئات الأطفال والطلبة في رياض أطفال ومدارس تابعة للأونروا بمدينة جنين ومخيمها عقب الاقتحام الواسع منذ ساعات.

وقد استشهد ظهر امس الاثنين شاب وفتى، إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

ونقل الفتى ريان إبراهيم السيد (17عاما) إلى مستشفى الرازي في جنين مصاباً بالرصاص في الصدر، حيث أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.

كما استشهد الشاب المقاوم محمود أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء تصديه لقوات الاحتلال في جنين.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للشهيد أبو الرب بعد إصابته في حي السيباط وسط مدينة جنين، وأطلقت الرصاص على كل من حاول إنقاذه حتى تأكدت من استشهاده.

اعتقالات سياسية واسعة

في الأثناء، شنت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، امس الاثنين، حملة اعتقالات سياسية جديدة بحق النشطاء والمقاومين والطلبة الجامعيين، تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة.

وداهمت أجهزة أمن السلطة مناطق عدة في محافظة طوباس، وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، فيما اعتقلت الشقيقين راشد وهيثم القصراوي.

وأطلقت أجهزة السلطة النار خلال اعتقال الأسير المحرر سعيد سياجات، واعتدت عليه وعلى عائلته بمدينة طوباس الليلة الماضية، فيما فشلت في اعتقال أحد المطاردين لدى الاحتلال خلال ملاحقته في طوباس.

واعتدت أجهزة السلطة على الأسرى المحررين وعلى أمهات الشهداء والأسرى في منازل عائلة أبو سياج، بينما اعتقلت الشاب حسين غسان التايه على مدخل مخيم الفارعة، وهو شقيق لشهيد ولأسير في سجون الاحتلال.

وطالت اعتقالات أجهزة السلطة في بلدة عتيل بطولكرم عددا من الشبان، عُرف منهم لواء سليم، وحسين غنيم، وطارق ياسين، ويزن ناصر.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الشاب ليث حدرب من بلدة عتيل بطولكرم لليوم الثاني على التوالي.

يشار إلى أن تصاعد حملات الاعتقال السياسي في الضفة، تتزامن مع عدوان الاحتلال وحملات الاعتقال التي نفذها بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.