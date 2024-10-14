ديموقراطية اليانكي !!.. ترامب يتعهد باستخدام الجيش لقمع اليساريين الأمريكان، ويصفهم بأنهم “عدو من الداخل”

14 أكتوبر، 2024

وجّه المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، تهديدا لليساريين “المتطرفين” في الولايات المتحدة، الأحد، قائلا إنه قد يؤيد استخدام القوات العسكرية ضد أميركيين وصفهم بأنهم “عدو من الداخل” في حال تسببوا بتعطيل الانتخابات الشهر المقبل.

وقال ترامب لبرنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على قناة فوكس نيوز “أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل، وليس حتى الأشخاص الذين دخلوا بلادنا ودمروها”، في إشارة إلى مواطنين أميركيين وليس مهاجرين.

وأضاف “لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية، ولدينا بعض الأشخاص المضطربين، مجانين اليسار المتطرف. وأعتقد أنه (…) إذا لزم الأمر، يجب التعامل معهم، ببساطة، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش”.

وكان ترامب يجيب على سؤال حول توقعاته بشأن يوم الانتخابات، بعدما قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه بينما يعتقد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، إلا أنه لا يعرف “ما إذا كانت ستكون سلمية”.

وزعم ترامب في تصريحاته أن بعض المواطنين الأميركيين “أكثر خطورة من الصين وروسيا وكل هذه البلدان”.

وسارعت حملة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، منافسة ترامب الديموقراطية، إلى الرد على تصريحات ترامب المدوية.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم حملة هاريس “أعلم أن الناس أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب على مدى العقد الماضي، لكن هذا يجب أن يكون صادما” للأميركيين.

أضاف “يقول دونالد ترامب إن مواطنيه الأميركيين هم أعداء أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول إنه سيستخدم الجيش ضدهم”.

فرانس برس

14 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

اعتقال إسرائيليين (يهودي وزوجته) بتهمة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية، ومحاولة تنفيذ “عملية اغتيال”

14 أكتوبر، 2024

الوضع الراهن يتطلب قيادة عربية شجاعة ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين ولبنان

13 أكتوبر، 2024

تسمح لدول المنبع بالعمل دون موافقة دول المصب.. آبي أحمد يعلن دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ

13 أكتوبر، 2024

بدء التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي من اليوم الاحد حتى مساء الخميس المقبل (رابط)

13 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى