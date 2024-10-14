حزب الله يتوعد بالمزيد.. جيش العدو يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة بقاعدة عسكرية قرب حيفا.

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة بقاعدة عسكرية بالقرب من بنيامينا.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، داني هاغاري، بيانًا بالقرب من القاعدة، التي استهدفها حزب الله “في حوالي الساعة 19:00 مساءً، اخترقت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله من لبنان وضربت القاعدة القريبة. بنيامينا وهناك خسائر بشرية كبيرة”

وافادت هيئة البث الإسرائيلية بان المسيّرة المستخدمة في الهجوم مفخخة ولم تطلق صواريخ.

كما أفادت نجمة داوود الحمراء أن 67 شخصا أصيبوا في منطقة راموت منشيه نتيجة إصابة الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله من لبنان.

وأضافت : “تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفيات. وصدرت تعليمات لجميع الجنود في القاعدة بالاتصال بمنازلهم وإبلاغ عائلاتهم بأنهم بخير. نحن ندير الحدث، وسوف نتعلم ونحقق في كيفية اختراق طائرة بدون طيار دون سابق إنذار وضرب القاعدة.

وقد سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء هؤلاء الجنود الأربعة الذين قتلوا في هجوم المسيرة التي وقعت في قاعدة تدريب جولاني الليلة الماضية (الأحد)، والتي اصطدمت خلالها طائرة مسيرة بغرفة الطعام في القاعدة..و القتلى هم الرقيب عمري تماري يوسف هيب والرقيب يوآف أغمون والرقيب ألون أميتاي ويبلغون من العمر 19 عامًا، وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، ليصبح مجمل عدد الإصابات 51 شخصًا.

«حزب الله» يتوعد إسرائيل بمزيد من الهجمات

وقد توعد حزب الله، الإثنين، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية في بنيامينا جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ التصعيد.

وقال الحزب في بيان إنّ المقاومة “تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا”. واعتبر الحزب المدعوم من إيران الهجوم على حيفا الأحد “عمليّة نوعية ومركّبة”.

وأوضح أنّ مقاتليه أطلقوا “عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسرابا من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا”.

وتابع الحزب أنّ “المسيّرات النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة”. وأضاف أنّ المسيرات “انفجرت في الغرف التي يوجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار”.

وكان الحزب قد أعلن في بيان سابق أنّ الهجوم بالمسيّرات يأتي “ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة” في قلب بيروت الخميس حيث قتل 22 شخصا على الأقل، وعلى “باقي المناطق اللبنانية”، حيث قتل 1,300 شخص على الأقل منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في 23 سبتمبر (أيلول).

وقال الحزب إن العملية جاءت تحت نداء “لبّيك يا نصر الله”، في إشارة الى أمينه العام حسن نصر الله الذي استشهد بغارة اسرائيلية في 27 سبتمبر (أيلول). وبُعيد الهجوم بالمسيّرات في بنيامينا، أعلن الحزب أنّه استهدف بـ”صواريخ نوعية” مركز التأهيل والصيانة (7200) جنوب حيفا أيضا.