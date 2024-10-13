3 قتلى و67 مصاباً للعدو في هجوم شنه حزب الله بسرب من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تابع للواء غولاني بحيفا/ فيديو

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بهجوم مزدوج بالمسيّرات والصواريخ شنه حزب الله، اليوم الأحد، على حيفا شمالي إسرائيل، ووصف بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 67 جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا جنوبي حيفا، دون توضيح ما إذا كان القتلى والمصابون من الجنود.

وقال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إن عملية بنيامينا نفذت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مضيفا أن إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

وأكد أن الحزب هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا.

وفي بيان، قال حزب الله إنه أطلق سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان.

فشل الرصد

ولم تدوِّ صفارات الإنذار في المنطقة المستهدَفة قبل سقوط المسيّرات، وفق صحيفة إسرائيل اليوم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد المسيّرات، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة السبب.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري تأكيده أن هجوم بنيامينا وقع بمسيّرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المسيّرات أطلقت نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل.

وشدد مصدر عسكري نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيّرات.

وإثر الهجوم المزدوج الذي شنه حزب الله، طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان صفد والجليل الأعلى بالبقاء قرب أماكن محصنة والامتناع عن التجمهر.