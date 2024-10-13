فحيح الأفاعي.. السنيورة يتجاوب مع العميل جعجع، ويزعم ان حزب الله اختطف الدولة وهناك فرصة كبيرة الآن لتقليص نفوذه

في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال رئيس حكومة لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة إن “حزب الله قد حول لبنان إلى ’دولة فاشلة’”، و”اختطف الحكومة والدولة”.

وأضاف السنيورة في تجاوب مشبوه مع العميل المعروف سمير جعجع: “هناك فرصة كبيرة لتقليص نفوذ حزب الله، نظراً للوضع الصعب الذي يعيشه الحزب الان”.

وبحسب قوله، يجب على لبنان أن يحول المشكلة إلى فرصة. موضحا أنه “من المستحيل السيطرة على دولة عندما يكون هناك دولتان: دولة حزب الله والدولة الحقيقية التي تتضاءل سلطتها”.

وفي سياق المقابلة، أصر السنيورة على أنه يجب على طهران التوقف عن التدخل في شؤون بيروت. وأشار إلى أن “لبنان لا يستطيع أن يتحمل وضعا تستمر فيه إيران بالتدخل بشكل مباشر، وأيضا عبر أذرعها الأخطبوطية، فيما يحدث في البلاد”.

وفي نهاية حديثه، قدم توقعات قاتمة لمستقبل لبنان قائلا: “إنها دولة فاشلة يمكن أن تنهار تماما – ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة لعام 2006 ..فالصراع مثل الفيروس، إذا لم تتعامل معه بسرعة، فإنه يستمر في الانتشار”.