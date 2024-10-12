كتائب القسام تُجندل 15 جندياً للعدو بتفجير عبوة في عين نفق بمنطقة الريان شرق مدينة رفح، وتدمر 3 دبابات/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم السبت، مشاهد لتفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية تابعة للاحتلال في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويظهر في التسجيل قوة للاحتلال تدخل إلى عين نفق في المنطقة المذكورة، قبل أن تفجرها “القسام” فيهم، ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح.

وقد رصد التسجيل عمليات إنقاذ وانتشال قامت بها قوات الاحتلال من مسرح الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، اليم السبت، عن استهداف آليات وجنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وقالت “القسام” في بيان، إن مجاهديها تمكنوا من “تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا صهيونيا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا”.

وأضافت في بيان ثان: “استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب محطة وقود الخزندار شمال مدينة غزة”.

وتابعت في بيان ثالث: “استهدف مقاتلونا دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة”.

من جانبها، أعلنت “سرايا القدس”، عن تفجير مقاتليها “آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار”.