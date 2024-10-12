تقرير الاستيطان الأسبوعي.. خلافا لادعاءات شرطة العدو…إرهاب المستوطنين يتصاعد وينذر بانفجار الأوضاع في الضفة

إعداد: مديحه الأعرج

نحن على أبواب موسم قطاف الزيتون . أيام قليلة تفصل المزارعين الفلسطينيين عن بدء الموسم ، غير أنهم يجدون انفسهم أمام عنف متصاعد لمنظمات الارهاب اليهودي ، التي تنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية . منذ مطاع اكتوبر الجاري يتواصل الارهاب وتتفاقم المخاطر ، التي تهدد الريف الفلسطيني في الضفة الغربية ، وهي مخاطر تتواصل في ظروف الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة كما الضفة الغربية وضد لبنان في ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع .

ارهاب المستوطنين يجول القرى والبلدات الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية ، وهو ارهاب في مسلسل يتواصل ويتصاعد منذ السابع من اكتوبر العام الماضي . الشرطة الاسرائيلية تدعي ان هذا الارهاب تراجع في ظروف الحرب ، هكذا ادعى العقيد أبيشاي معلم ، مسؤول شكاوى الجمهور في الشرطة الاسرائيلية ، الذي كان يتحدث في جلسة خاصة عقدتها لجنة فرعية في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست ، اوضح فيها إن عدد اعتداءات المستوطنين في الأشهر الخمسة الأولى من الحرب بلغ 270. في المقابل بلغ العدد في الفترة نفسها من السنة الماضية 537 اعتداء ، وهذا يعني أن الاعتداءات على الفلسطينيين انخفضت إلى النصف. هذا الانخفاض لم يكن صدفة حسب ادعائه بل هو نتيجة لمضاعفة جهود الشرطة والمخابرات في مكافحة ( الفوضى !! ) التي يقوم بها المستوطنون ، حيث أصدرت الشرطة 67 أمر اعتقال إداري وزادت التحقيقات وقدمت لوائح اتهام ضد المستوطنين العنيفين . هذا ادعاء كاذب ، فقد كشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” في تقرير لها أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل مثلا سوى مستوطن واحد من بين نحو 100 مستوطن شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت ، في آب الماضي ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه . مئة مستوطن يهاجمون القرية يشعلون الحرائق في مساكنها ويدمرون مركبات مواطنيها ويطلقون الرصاص الحي على المواطنين ويتسببون باستشهاد أحد ابنائها ، رشيد عبد القادر السدة ( 23 عاما ) وشرطة الاحتلال تختصر العمل الارهابي بتوجيه تهمة عرقلة عمل الشرطة لواحد من هؤلاء الارهابيين ثم تفرج عنه .

تقارير كثيرة تدحض ادعاءات مسؤؤل شكاوى الجمهور في الشرطة المذكور ، وهي تقارير صادرة عن جهات دولية محايدة أهلية ورسمية . يقول تقرير جديد صادر عن ” مجموعة الأزمات الدولية ” مطلع ايلول الماضي إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ السابع من اكتوبر 2023 ” تصاعدت على نحو غير مسبوق وأسفرت عن مقتل 21 فلسطينياً وإصابة 643 آخرين ، فضلاً عن تدمير ما يقرب من 23 ألف شجرة يملكها فلسطينيون ” . ميراف زونسزين ، المحللة الرئيسية في المجموعة أكدت “إن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ، حيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون بمضايقة وإرهاب وقتل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية بأعداد أكبر وبمعدلات ووتيرة أكبر. وهم يستمدون الجرأة من حكومة ملتزمة بتعميق السيطرة على الضفة الغربية وإحباط قيام دولة فلسطينية”.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ( أوتشا ) لمجموعة الأزمات الدولية أن 1264 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون وقعت في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 أغسطس/آب. وتتراوح هذه الهجمات بين المضايقات اللفظية والترهيب إلى الأعمال العنيفة مثل الاعتداءات الجسدية وتدمير الممتلكات وإشعال الحرائق التي تستهدف منازل الفلسطينيين وحقولهم ومركباتهم. وخلال هذه الفترة ، أسفرت الاعتداءات عن مقتل 21 فلسطينياً وإصابة 643 آخرين، وتدمير نحو 23 ألف شجرة يملكها فلسطينيون ، بحسب ذات الأرقام . أما الدوافع التي تقف وراء عنف وارهاب المستوطنين فهو حسب التقرير المذكور تهجير الفلسطينيين من أراضيهم .

لقادة المستوطنين رأي مختلف في هذا الارهاب ، الذي ترعاه دولة الاحتلال . فهم يخوضون معركة من أجل ” الحق في العيش في يهودا والسامرة ” – في إشارة إلى الضفة الغربية . شلومو نئمان، رئيس ” مجلس يشع ” ، الذي يعتبر حسب ” مجموعة الازمات الدولية ” مظلة تمثل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، أوضح “إن ممارسات المستوطنين ليس عنفًا بل صراع على الأرض فهناك طرفان في حالة حرب، ويطلق [البعض] على ذلك عنف المستوطنين”.

وخلص تقرير مجموعة الازمات الدولية الى ” إن فرض العقوبات على المستوطنين العنيفين يشكل بداية مفيدة. ومع ذلك، فإن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى خطوة أبعد من ذلك، أي من خلال توسيع العقوبات الفردية على أعضاء الحكومة الذين يحرضون على مثل هذا العنف “، كما جاء في التقرير، الذي ذكر أسماء الوزراء اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، اللذين يؤيدان علناً عنف المستوطنين .

تجدر الاشارة هنا أن ” مجموعة الأزمات الدولية ” منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 1995 تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال إسداء المشورة. تأسست عام 1995 وتعتمد على مصادرعالمية وتقدم مشورتها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وتبقى على كل حال حقيقة لا تخفى على أحد . فعنف وإرهاب المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من عنف وارهاب دولة وجيش الاحتلال . فخلال هذه الحرب قتل جيش الاحتلال أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية واعتقل أكثر من أحد عشر ألف شخص وسط عمليات اقتحام تتم بشكل يومي . فقط في الأيام الأخيرة تم قتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في عملية وحشية استشهد في إثرها 18 مواطنا وأصيب آخرون في غارة

شنتها طائرات الاحتلال على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية في حدث لم تشهد الضفة الغربية مثيلاً له إلا في الانتفاضة الثانية في سنة 2002.

ارهاب المستوطنين هذا يأتي في امتداد الحرب المفتوحة ، التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967 . هو ليس في انخفاض كما تدعي شرطة ايتمار بن غفير ، بل في تزايد وتصاعد مستمر . هذا الارهاب غير محكوم بوقت ، بل هو على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة ، ولكنه يتعاظم في موسم قطاف الزيتون وخاصة في أجواء الحرب . ولا تخفض العقوبات ، التي تفرضها الادارة الاميركية وعديد دول اوروبية وغير اوروبية من مستوى اللهب لهذا الارهاب او لأعمال العنف ، فهي عقوبات في الهوامش بعيدا عن مصدرها الحقيقي وعن الجهات الرسمية ، التي تغذيه في دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال بدءا بنتنياهو ، سموتريتش وبن غفير مرورا بمجلس المستوطنات ، الذي يتزعمه الارهابي شلومو نئمان ، وانتهاء بأعضاء في الكنيست . وعبثا نبحث عن يوم واحد دون ارهاب او عنف ينطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية .

الشواهد على ذلك كثيرة ، فمنذ مطلع هذا الشهر وعلى امتداد الاسبوع الماضي ، على سبيل المثال لا الحصر ، جال عنف وإرهاب المستوطنون قرى وبلدات كثيرة في الضفة الغربية بمعدل مرتين الى ثلاث مرات في اليوم الواحد ، بدءا بحرق أشجار الزيتون والسطو على محصوله ومنع المزارعين من الوصول الى حقولهم ، كما كان الحال في حزما وجبع في محافظة القدس واللبن الغربية وبرقا في محافظة رام الله والبيرة وسبسطبة وحواره وبورين ومادما ودير شرف في محافظة نابلس وجماعين وياسوف في محافظة سلفيت ، مرورا بالاعتداء على المواطنين ورشق سياراتهم بالحجارة على الشوارع ومفترقات الطرق ، كما كان الحال في قرية الخان الأحمر على الطريق السريع رقم 1 شرق مدينة القدس ، وبالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم وقرية دير صلاح الى الشرق من مدينة بيت لحم وشارع يتسهار والشارع الذي يربط بين مدينتي نابلس وجنين في مقطع البؤرة الاستيطانية حومش ، وفي سنجل وترمسعيا وأم صفا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيره وخلايل اللوز وقرية حوسان جنوب شرق بيت لحم في أراضي “واد الحمرا ” المحاذية لمستعمرة “بيتار عيليت” وانتهاء بمداهمة التجمعات الحضرية والبدوية ورعاة الأغنام وترويع سكانها كما كان الحال في حزما وتجمع عرب المليحات ، شمال غرب مدينة أريحا وخربة الفارسية في منطقة نبع غزال في الأغوار الشمالية ومسافر يطا في جنوب محافظة الخليل . الأماكن المقدسة لم تكن الاسبوع الماضي بمنآى من ارهاب وعنف المستوطنين بدءا بخط شعارات عنصرية على سور القدس الأثري المحاذي للمسجد الأقصى المبارك قرب سوق الجمعة ( السور الشرقي ) واقتحام العشرات باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات متتالية وتنفيذ جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته والنفخ بالبوق في ساحاته وانتهاءا بالاستفزازات المتواصلة في مدينة الخليل وتحديدا في شارع الشهداء وفي المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل وإغلاقه تحت ضغط المستوطنين أمام المسلمين لمدة 4 أيام ، تنتهي السبت المقبل ، وفتحه للمستوطنين بمناسبة الاحتفال بعيدين يهوديين هما عيد العرش وعيد يوم الغفران ، هذا الى جانب الاعتداء على المسجد الوحيد في خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية والأثاث بداخله

على صعيد آخر بدأ نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاسبوع الماضي بنشر ناقلات جند مدرعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن وهو الأول من نوعه منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل عقدين من الزمن. ويأتي هذا الإجراء في سياق مخاوف تنتاب جيش الاحتلال من هجمات محتملة على المستوطنات في الضفة الغربية ، تشبه عملية ” طوفان الأقصى ” التي شنّتها حركة حماس على القواعد العسكرية في 7 أكتوبر 2023 عندما هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة في غلاف قطاع غزة ، الأمر الذي اعتبره العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين فشلا إسرائيليا على المستويات المخابراتية والعسكرية والأمنية. وكان جيش الاحتلال قد قرر مطلع هذا العام تشكيل قوة عسكرية خاصة لحماية المستوطنات خشية تكرار هجمات جديدة وتتكون الوحدة من جنود احتياط من خريجي وحدات النخبة ، حيث أفاد جيش الاحتلال في حينه بأنه سيخضع الجنود لعملية تدريب وتأهيل خاصة يتم في نهايتها تأهيلهم للتعامل مع التحديات وأن مئات الجنود قدموا طلبات الانضمام إلى الوحدة ، ليتم اختيار الأفراد الذين سيبدأون التدريب، لتشكيل الوحدة . تجدر الاشارة هنا أن أعلن وزير الأمن القومي المتطرف في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير كان قد أعلن في آذار الماضي أنّ وزارته تنوي تسليح 100 ألف مستوطن وأن رخصة حيازة سلاح أعطيت للإسرائيلي رقم 100 ألف من أصل نحو 300 ألف طلب قدّمت للوزارة منذ الحرب وأن بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة وقام بنفسه بتوزيع الأسلحة على المستوطنين ، الذين ظهر العديد منهم وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة. وتقدّر أوساط عبرية أنّ حكومة الاحتلال سلحت بالفعل أكثر 165 ألف مستوطنٍ في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023. كما تقوم عشرات الجمعيات الاستيطانية ، حسب وسائل إعام اسرائيلية بالاستعانة بمئات الضباط السابقين بالجيش لتدريب المستوطنين في الضفة الغربية على القتال وتكتيكات حرب العصابات وأن المستوطنين يتدربون رجالا ونساء وشبانا بل وحتى أطفالهم .

وفي اعتداء صارخ على الامم المتحدة ووكالاتها ، أفادت صحيفة ” اسرائيل هيوم ” يوم الخميس الماضي أن ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل اعلنت عن مصادرة الأرض ا، التي يقوم عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ، وتحويل الموقع إلى مشروع استيطاني يضم نحو 1,440 وحدة سكنية . وأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات الاسرائيلية ضد الوكالة ، بما في ذلك سن قوانين تنزع الشرعية الدولية عن الوكالة وتجرم أنشطتها . وكانت لجنة الخارجية والأمن في للكنيست قد صادقت في السادس من الشهر الجاري في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا . ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل ، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست ، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد .وكان متطرفون إسرائيليون من أحزاب اليمين نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها. كما قاموا مؤخرا بإضرام النار في أرض في محيط المقر في عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف حفهم في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948 .

وفي الانتهاكات الأسبوعية : التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: اعتدى مستوطنون بالضرب على رعاة أغنام في المنطقة الشرقية من حزما شمال شرقي القدس وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم ، لإجبارهم على مغادرة المنطقة وخط آخرون شعارات عنصرية، على سور القدس الأثري قرب سوق الجمعة (السور الشرقي) المحاذي للمسجد الأقصى المبارك. وفي جبع أحرق مستوطنون من مستوطنة “آدم”كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرية الخان الأحمر ما أدى إلى أضرار مادية في عدد منها ، واستولى آخرون على قطعتي أرض في بلدة سلوان، بحجة “شرائها من أصحابها” في “حي الفاروق و وادي حلوة” فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جواد بشير من بلدة سلوان على هدم جزء من منزله قسريًا بحجة عدم الترخيص.

الخليل: هدمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة “فرش الهوى” غرب الخليل بعد ان داهمت المنطقة وجرفت أراضٍ زراعية واقتلعت أشجارا ويتكون المنزل من طابقين وبئر ماء وجدران خارجية ، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا.كما سلّمت إخطارات بهدم أربعة بركسات في بلدة إذنا غرب الخليل. ، كما جرفت ما يزيد عن عشرة دونمات من أراضي المواطنين المزروعة بالخضروات والأشجار المثمرة في بلدة بيت أمر منطقة “القرن” تعود ملكيتها للأشقاء غازي وحاتم وفايز أبو عياش، وأتلفتها بشكل كامل، ما تسبب بخسائر فادحة.وللمرة الثانية هدمت قوات الاحتلال منزل خالد خنة، في منطقة “البص” القريبة من بلدة شيوخ العروب، بعد اجباره على إخلائه.

رام الله: اعتدى مستوطنون على مزارعين خلال قطفهم الزيتون في قرية اللبن الغربي في منطقة “براعيش”، وأجبروهم على ترك أراضيهم. وتعاملت جمعية “الهلال الأحمر” مع إصابتين جراء هذا الاعتداء ونقلتهما للمستشفى. وفي قرية برقا أطلق مستوطنون النار صوب مواطنين.خلال اقتحامهم القرية ، كما أشعلوا النار في غرفة زراعية في إحدى المزارع القريبة. واعتدى مستوطنون على المواطن جمال أحمد عايش من قرية برقا، واستولوا على مركبته في منطقة “الشيخ عمار”. قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله. وفي ام صفا هاجم مستوطنون القرية ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة ، وأشعلوا النار في مناطق قريبة من منازل المواطنين.

بيت لحم : اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة “خلايل اللوز”، جنوب شرقي بيت لحم، وسرقوا ثمار زيتون من أراض تعود لمواطنين في منطقة “جبل صبابا” كما هاجم آخرون منزل أحد المواطن وعبثوا بمحتوياته.. وتعرضت القرية لهجوم آخر من قبل المستوطنين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات في المنطقة . وقرية حوسان أقدم مستوطنون على تكسير العشرات من أشجار الزيتون في أراضي قالقرية في أراضي “واد الحمرا ” المحاذية لمستوطنة “بيتار عيليت”

نابلس: أجبر مستوطنون مزارعين وقاطفي زيتون على مغادرة أراضيهم في بلدة سبسطية ، وفي بلدة حوارة، طرد حارس مستوطنة “يتسهار” برفقة جنود الاحتلال مزارعين من أراضيهم خلال قطفهم ثمار الزيتون تحت تهديد السلاح من جنود الاحتلال . وأصيب ثمانية مواطنين ، بينهم مسنة في اعتداء للمستوطنين في بلدة جماعين جنوب نابلس ، كما أصيبت مواطنة في الكتف والعين في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين شمال نابلس أثناء مرورها على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس وجرى نقلها إلى مستشفى في نابلس

سلفيت: أصيب شقيقان من عائلة داود برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في اعتداء قوات الاحتلال عليهما أثناء قطفها ثمار الزيتون في قرية حارس غرب سلفيت . كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في المنطقة الشمالية من قرية ياسوف قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ، ويجبروهم على الفرار من المكان.وفي قرية الزاوية هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء ومنشأتين سياحيتين

جنين : سلّمت قوات الاحتلال 16 إخطارا بوقف البناء في قرية جلبون بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة “ج”وهي مأهولة منذ سنوات ، وتهدف تلك الإخطارات إلى توسعة المستوطنة المقامة على أراضي القرية. كما هدمت قوات الاحتلال بركتين لتجميع المياه في قرية الجلمة الى الشمال من مدينة جنين

الأغوار: اقتحمت قوات الاحتلال تجمع عرب “المليحات” في المعرجات شمال غرب أريحا وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش ، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية ، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم الكترونيا، فيما علق مستوطنون شعار “نجمة داود”، عند نبع العوجا في سياق فرض سيطرتهم على النبع. كما داهم مستوطنون خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وهددوا المواطنين في المنطقة.بهدم منشآتهم والاستيلاء على مركباتهم وجراراتهم الزراعية .