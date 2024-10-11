تحت شعار “تحاصرون جباليا.. نحاصر سفاراتكم”.. اعتصام شعبي مساء اليوم الجمعة في ساحة الكالوتي قرب سفارة العدو بعمان

11 أكتوبر، 2024

عمان – شارك المئات من الأردنيين في الاعتصام الذي أقيم، بعد صلاة عشاء الجمعة، في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان، وذلك تحت شعار “تحاصرون جباليا .. نحاصر سفاراتكم”.

وقد ندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عام كامل بدعم ومشاركة أمريكية وغربية، ووسط تخاذل عربي مشين.

وأكد المشاركون دعمهم لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة باعتبارها السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال، مشيدين بالبطولات التي تسطّرها فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وقد طالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

كما طالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي ومنهم أيمن صندوقة وأحمد حسن الزعبي.

وقد صدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

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