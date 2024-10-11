المقاومة تكشف قوة متنكرة وتوقع فيها قتلى وجرحى.. وجيش العدو يعترف، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط خلال المعارك في رفح

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط بالكتيبة 46 في معارك جنوبي قطاع غزة، ولم يوضح الجيش متى قتل الجندي.

فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن “مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة”.

واوضح المتحدث ان القتيل هو الرقيب إيتاي فوغل (22 عاما) قائد دبابة في الكتيبة 46 تشكيل الأثر الحديدي (401) ، وكان قد سقط ابن عمه قتيلا قبل بضعة أسابيع.

ويوم امس الخميس أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط بانفجار عبوة ناسفة في جباليا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي رجال الدفاع المدني إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين، وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام.