استشهاد الشابين اياد عبد الله، وعوض عمر في قصف طائرات العدو المسيّرة لمركبة شرق طولكرم، واحتجاز جثمانيهما/ فيديو

11 أكتوبر، 2024

طولكرم – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد، الليلة الماضية، شابان في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.

فقد أفادت مصادر أمنية باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على مركبة في منطقة جبل الصالحين شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة “وفا”، بأن هذه الغارات جاءت تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف وتدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء مخيم نور شمس وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارع العليمي وشارع السكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.

 

11 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

تحت شعار “تحاصرون جباليا.. ونحاصر سفاراتكم”.. تنظيم فعالية شعبية في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة العدو في عمان

10 أكتوبر، 2024

18 شهيداً في غارتين للعدو على وسط بيروت، اليوم الخميس، ونجاة المُستهدف القيادي في حزب الله وفيق صفا/ فيديو

10 أكتوبر، 2024

العدو يعترف بمقتل 3 جنود.. كتائب القسام تنفذ كمينًا مُركبًا استهدف قوة من جيش العدو شرق مخيم جباليا، اليوم الخميس

10 أكتوبر، 2024

سموتيرتش يفضح مخططاً لإقامة “دولة يهودية” تشمل الأردن ولبنان، وأراضي من سوريا والعراق ومصر والسعودية/ شاهدوا

10 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى