“لم ينجُ أحد”.. كتائب القسام تنفذ كمينًا مُركبًا توقع فيه قوة كبيرة من جيش العدو شرق مخيم جباليا، اليوم الخميس

غزة – أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن كمين نوعي أوقعت فيه قوة كبيرة من جيش الاحتلال، شرق مخيم جباليا، اليوم الخميس 10 أكتوبر\تشرين الأول 2024.

وفي التفاصيل، قالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها أوقعوا سرية مشاة “ميكانيكي” مؤللة من جيش الاحتلال تضم 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين أعدوه مسبقاً.

وذكرت أن المقاتلين هاجموا القوة فور وصولها إلى المنطقة بعبوة شواظ فجرت بالشاحنة المحملة بالجنود، ثم فجروا عبوة رعدية في جيب “هامر”، واستهدفوا آلية أخرى بقذيفة “تاندوم”.

وأضافت أن المقاومين تقدموا نحو منطقة الكمين وأجهزوا على ما تبقى من الجنود من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، ولم ينج الجنود الذين فروا من المنطقة إذ استهدفهم المقاتلون بعبوة مضادة للأفراد، كما جاء في البلاغ العسكري.

وأتبعت التفاصيل في بيان آخر: “استكمالاً لكمين “المنطقة” المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مقاومو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” وعبوة “شواظ” حضرتا مع قوة النجدة للمكان”

وكانت مجموعات للمستوطنين تحدث عن حدث صعب لجنود الاحتلال في شمال غزة، والرقابة العسكرية تفرض منع نشر عليها.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتائب عن تدمير دبابتين من نوع “ميركافا” بعبوات شديدة الانفجار، في حي الزهراء وقرب الدفاع المدني غرب مخيم جباليا.

وقالت إن وحدة المدفعية فيها استهدفت قوات الاحتلال شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون، كما اشتبك مقاتلوها مع قوة خاصة من جيش الاحتلال من مسافة صفر وحققوا فيها قتلى وجرحى.

وتأتي هذه العمليات في ظل القصف المكثف الذي تنفذه قوات الاحتلال، على مناطق شمال غزة، وفرضها الحصار على مناطق، واستمرار المجازر بحق المدنيين والأطفال.