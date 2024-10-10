تحت شعار “تحاصرون جباليا.. ونحاصر سفاراتكم”.. تنظيم فعالية شعبية في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة العدو في عمان

عمان – شارك مئات الأردنيين في الفعالية التي دعا إليها التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وأُقيمت، مساء اليوم الخميس، في ساحة مسجد الكالوتي قرب السفارة الصهيونية في العاصمة عمان، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في غزة وخاصة في مناطق شمال القطاع.

وقد عبّر المشاركون في الفعالية التي رفعت شعار “تحاصرون جباليا.. ونحاصر سفاراتكم” عن دعمهم صمود الأهل في غزة، منددين بالتخاذل العربي والتواطؤ الدولي مع الاحتلال الصهيوني لتمكينه من إبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام التي تسطّر أروع البطولات في مواجهة جيش الاحتلال.

كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز، كما طالبوا أيضا بطرد السفيرة الأمريكية لدى عمان وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.