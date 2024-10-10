الحكم بتغريم الإعلامية هبة ابو طه (5) آلاف دينار، لنشرها تقريراً صحفياً حول نزلاء فنادق في عمان

صرح المحامي رامي عودة الله إن محكمة شمال عمان قضت مؤخرا بتغريم الإعلامية هبة ابو طه (5) آلاف دينار على خلفية قضية جديدة.

وأضاف عودة الله أن القرار الذي صدر على الزميلة أبو طه قطعي واستنفد كافة مراحله القانونية.

وأشار عودة الله إلى أن الحكم جاء على خلفية نشر الإعلامية هبة أبو طه تقريرا حول نزلاء فنادق بالعاصمة عمان بعد عملية طوفان الأقصى.

إلى ذلك، قال المحامي عودة الله أن المحكمة رفضت طلبا لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية للناشطة هبة ابو طه على خلفية القضية التي حُكم فيها بحبس أبو طه.

وتقضي الزميلة أبو طه حكما بالسجن على خلفية مقال نشرته في إحدى وسائل الإعلام العربية.

المصدر: جو 24