الأمن العام: سقوط جسم متفجر في العقبة، منتصف الليلة الماضية، ولا وجود لإصابات جسدية/ فيديو

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل، يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق أمني بمكان السقوط وتبين عدم وجود أية إصابات جسدية تذكر.

وأضاف السرطاوي، أن سلاح الهندسة الملكي تولى التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.