الأمن العام: سقوط جسم متفجر في العقبة، منتصف الليلة الماضية، ولا وجود لإصابات جسدية/ فيديو

10 أكتوبر، 2024

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل، يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق أمني بمكان السقوط وتبين عدم وجود أية إصابات جسدية تذكر.

وأضاف السرطاوي، أن سلاح الهندسة الملكي تولى التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.

10 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

ثورة في عالم الطيران.. طائرة أسرع من الصوت تنقلك من نيويورك إلى لندن في أقل من ساعة

10 أكتوبر، 2024

الحكم بتغريم الإعلامية هبة ابو طه (5) آلاف دينار، لنشرها تقريراً صحفياً حول نزلاء فنادق في عمان

10 أكتوبر، 2024

هدهد حزب الله يبث صوراً لمواقع استراتيجية في إسرائيل ليؤكد أن بإمكانه ضربها حينما يريد/ فيديو

9 أكتوبر، 2024

130 جندياً صهيونياً ينتقدون «فشل نتنياهو» ويرفضون الخدمة في “حرب بلا نهاية وبلا هدف”

9 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى