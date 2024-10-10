18 شهيداً في غارتين للعدو على وسط بيروت، اليوم الخميس، ونجاة المُستهدف القيادي في حزب الله وفيق صفا/ فيديو

كشف قيادي في حزب الله لقناة الجزيرة، مساء اليوم الخميس، أن القيادي في حزب الله، وفيق صفا قد نجا من الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن “18 شهيدا ارتقوا، وأُصيب 92 آخرون، في قصف قوات الاحتلال مبنى وسط العاصمة اللبنانية بيروت”.

وقال مصدر أمني لبناني إن الضربة الإسرائيلية استهدفت شخصية بارزة واحدة على الأقل في جماعة حزب الله اللبنانية.

ولم يتضح على الفور من هو المستهدف. وأصابت الضربة حيا لم يتعرض للقصف من قبل ويقع بعيدا عن الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني، بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة رأس النبع في بيروت، في ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله في 23 أيلول/سبتمبر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ “غارة معادية استهدفت محيط منطقة رأس النبع” وهي منطقة سكنية مكتظة.

وحسب شهود عيان، سُمعت ثلاثة انفجارات تصاعدت على إثرها أعمدة الدخّان في سماء العاصمة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.

ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” الإماراتية المتصهينة عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على منطقة “النويري” في العاصمة اللبنانية بيروت، هو القيادي في حزب الله، وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بانتشال عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على بيروت، فيما قال شهود من رويترز إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط العاصمة بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة، مساء الخميس.