6 إصابات، بينها حالتان حرجتان، في عملية طعن بمدينة الخضيرة، نفذها أحمد جبارين من ام الفحم في أراضي الـ48/ فيديو

موقع عرب 48

أفادت الشرطة الإسرائيلية والإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقوع عملية طعن في مدينة الخضيرة، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وُصفت حالة اثنين من المصابين بأنها حرجة و3 حالات خطيرة وأخرى متوسطة.

وأشارت التقارير إلى أن منفذ العملية هو أحمد جبارين الذي يبلغ من العمر 36 عاما، وهو من سكّان مدينة أم الفحم في أراضي الـ48.

وذكرت الشرطة أن عملية الطعن تأتي على خلفية قومية (فدائية) بعد أن كانت قد رجّحت وفق تحقيقاتها الأولية أنها عملية جنائي، وأشارت التقارير إلى أن العملية وقعت في أكثر من موقع داخل المدينة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذ العملية حاول الفرار من المكان، لكنه في النهاية تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة التي طاردته. ووجهت الشرطة ومدنيون إسرائيليون أسلحتهم نحوه بينما كان يرتدي خوذة، ولكن تم أطلق النار عليه واعتقاله.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن رئيس بلدية الخضيرة إن منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق مدارس المدينة إلى حين التأكد من انتهاء الحدث.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام دعا -في كلمته بذكرى طوفان الأقصى أول أمس الاثنين- إلى تكثيف العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال في الضفة الغربية والداخل المحتل.