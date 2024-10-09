هدهد حزب الله يبث صوراً لمواقع استراتيجية في إسرائيل ليؤكد أن بإمكانه ضربها حينما يريد/ فيديو

9 أكتوبر، 2024

بث حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء صورا لمواقع استراتيجية عديدة في حيفا، ليؤكد أن بإمكانه ضربها في الوقت الذي يريد.

ويعرض حزب الله في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “الهدهد”، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية إسرائيلية في منطقة حيفا – الكرمل، التقطتها مسيراته.

وكان “حزب الله” قد نشر في 9 يوليو، “الحلقة الثانية” من “الهدهد”، والتي جاء فيها “مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل”، وذلك بعد نحو شهر من نشره “الحلقة الأولى”، والتي أظهرت “مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل، بينها مدينة حيفا”

وقد لفت مدير مكتب قناة الجزيرة في لبنان، مازن إبراهيم إلى أن الفيديو يحتوي تفصيلا بالغ الأهمية حيث تضمنت الصور القواعد العسكرية والمناطق الصناعية والبنى التحتية.

كذلك تضمنت الصور أنفاقا ومستشفيات وبنى تحتية ومنشآت عامة بينها جامعة حيفا وبرج اتصالات ومصفاة نفط، ما يؤشر لاستعداد الحزب لقصف هذه المواقع ردا على استهداف إسرائيل للمنشآت المدنية في لبنان.

ويشار إلى أن حزب الله كثف اليوم الأربعاء قصفه للعمق الإسرائيلي، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى وألحق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات.

وقال المحلل العسكري العميد إلياس فرحات إن هذا الفيديو يدخل ضمن الحرب النفسية ويقول لحكومة إسرائيل “نحن قادرون على ضرب حيفا”، ويتسق مع إعلان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة تعود بقوة في وقت سابق.

أما العقيد حاتم الفلاحي، فقال إن الصراع تجاوز عرض مثل هذا الفيديو وإن المفروض أن يكون الحزب باشر بالفعل ضرب هذه الأهداف بدل عرض صورها.

وقال إن الأولى أن يبدأ حزب الله بقصف الدفاعات الجوية، حتى يشل قدرتها على اعتراض صواريخه.

9 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

130 جندياً صهيونياً ينتقدون «فشل نتنياهو» ويرفضون الخدمة في “حرب بلا نهاية وبلا هدف”

9 أكتوبر، 2024

مُحذّرة في مخاطر الاحتيالات الإلكترونية.. مؤسسة الضمان: حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً

9 أكتوبر، 2024

في ضربة موجعة لترامب.. الكاتب الأمريكي بوب وودوورد يفضح العلاقة السرية بينه وبين بوتين

9 أكتوبر، 2024

شقيقُ الشّهيد ماهر الجازي لـ”أبي عبيدة”: وَصَلتْنا تحيتكم العظيمة من قلبِ ثغوركم الحصينة

8 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى