هدهد حزب الله يبث صوراً لمواقع استراتيجية في إسرائيل ليؤكد أن بإمكانه ضربها حينما يريد/ فيديو

بث حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء صورا لمواقع استراتيجية عديدة في حيفا، ليؤكد أن بإمكانه ضربها في الوقت الذي يريد.

ويعرض حزب الله في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “الهدهد”، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية إسرائيلية في منطقة حيفا – الكرمل، التقطتها مسيراته.

وكان “حزب الله” قد نشر في 9 يوليو، “الحلقة الثانية” من “الهدهد”، والتي جاء فيها “مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل”، وذلك بعد نحو شهر من نشره “الحلقة الأولى”، والتي أظهرت “مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل، بينها مدينة حيفا”

وقد لفت مدير مكتب قناة الجزيرة في لبنان، مازن إبراهيم إلى أن الفيديو يحتوي تفصيلا بالغ الأهمية حيث تضمنت الصور القواعد العسكرية والمناطق الصناعية والبنى التحتية.

كذلك تضمنت الصور أنفاقا ومستشفيات وبنى تحتية ومنشآت عامة بينها جامعة حيفا وبرج اتصالات ومصفاة نفط، ما يؤشر لاستعداد الحزب لقصف هذه المواقع ردا على استهداف إسرائيل للمنشآت المدنية في لبنان.

ويشار إلى أن حزب الله كثف اليوم الأربعاء قصفه للعمق الإسرائيلي، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى وألحق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات.

وقال المحلل العسكري العميد إلياس فرحات إن هذا الفيديو يدخل ضمن الحرب النفسية ويقول لحكومة إسرائيل “نحن قادرون على ضرب حيفا”، ويتسق مع إعلان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة تعود بقوة في وقت سابق.

أما العقيد حاتم الفلاحي، فقال إن الصراع تجاوز عرض مثل هذا الفيديو وإن المفروض أن يكون الحزب باشر بالفعل ضرب هذه الأهداف بدل عرض صورها.

وقال إن الأولى أن يبدأ حزب الله بقصف الدفاعات الجوية، حتى يشل قدرتها على اعتراض صواريخه.