بعدما كشفته أجهزة السلطة.. استشهاد المطارد القسامي عبد الرؤوف المصري لدى محاصرة العدو منزله في طوباس/ فيديو

طوباس – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد مطارد قسامي برصاص الاحتلال عقب اشتباكات عنيفة، الليلة الماضيةk إثر محاصرة قوات خاصة منزل في حارة العقبة داخل بلدة عقابا بطوباس.

وارتقى المجاهد القسامي عبد الرؤوف راجح المصري (٣٧ عاما)، شهيدا برصاص الاحتلال عقب حصار منزله.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة وقذائف الإنيرجا تجاه المنزل المحاصر، واقتحمت المنزل واطلقت النار على الشهيد المصري واحتجزت جثمانه وانسحبت من البلدة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى البلدة، بعد أن اكتشف المقاومون القوات الخاصة.

وفجّر مقاومون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال ما أدى لاعطاب ناقلة جند واشتعال النيران فيها.

والشهيد المصري رفيق درب الشهيد القسامي المجاهد أحمد وليد ابو عرة، وأحد منفذي عملية الأغوار الشمالية في أغسطس الماضي.

واعتقلته أجهزة أمن السلطة قبل عدة أسابيع حين كان برفقة الشهيد أحمد وليد وصادرت في حينه أسلحتهم، وكانت سببا في كشفه للاحتلال.

وفي التفاصيل، استشهد الليلة الماضية، الشاب عبد الرؤوف راجح المصري خلال اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة عقابا جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقد عمدت قوات الاحتلال على اختطاف جثمان الشهيد المصري، فيما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت بقذيفة “أنيرجا” المضادة للتحصينات منزل المصري إثر محاصرته في بلدة عقابا بمدينة طوباس.

وأكد مسعفون أنهم لدى وصولهم إلى المنزل المحاصر شاهدوا الدماء وآثار العدوان الإسرائيلي في المنزل، بينما كان جنود الاحتلال قد اختطفوا شابًا من داخله.

ويأتي ذلك بينما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عقابا.

واندلعت مواجهات في عقابا أثناء الاقتحام، تخللها تفجير عبوة في قوات الاحتلال، وإغلاق طريق رئيسي.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدة، وتفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية.

وفي بيان لها، قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة لبلدة عقابا، ويستهدفونها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.

عاجل | تغطية صحفية: عم الشاب عبد الرؤوف المصري يتحدث عن محاصرته من قبل قوات الاحتلال واشتباكه معهم في بلدة عقابا بمدينة طوباس pic.twitter.com/fKxZdShXFR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2024

تغطية صحفية: الأجهزة الأمنية تطلق النار خلال مواجهات مع شبان في مدينة طوباس بعد اعتقالها أحد المطاردين للاحتلال في المدينة pic.twitter.com/Z0y7L6SOAm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2024