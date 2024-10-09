العدو يعلن مقتل صهيونيين إثر سقوط صواريخ حزب الله، مساء اليوم الأربعاء، على كريات شمونة في شمال الكيان الإسرائيلي

قُتل صهيونيان، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوط صواريخ من لبنان المجاور على كريات شمونة في شمال إسرائيل، حسب ما أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن خدمة “نجمة داود”، التي تعادل الصليب الأحمر في إسرائيل: “عثرنا على رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالى 40 عاما، فاقدي الوعي ومصابين بشظايا. أجرينا الفحوصات الطبية لهما، لكن إصاباتهما كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاتهما في المكان”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 20 قذيفة أُطلقت من لبنان.

وكان حزب الله هدد في وقت سابق الثلاثاء باستهداف عدة مدن في شمال إسرائيل، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان: “إنّ تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخنا بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان”، وهي المناطق التي يقصفها مقاتلو الحزب على نحو شبه يومي منذ عام.