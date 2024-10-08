شقيقُ الشّهيد ماهر الجازي لـ”أبي عبيدة”: وَصَلتْنا تحيتكم العظيمة من قلبِ ثغوركم الحصينة

وجّه شادي الجازي، شقيق الشهيد ماهر منفذ عملية معبر الكرامة على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، تحية للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الذي وجه التحية للشهيد.

وقال شادي: “وصلتنا تحيتكم العظيمة من قلب ثغوركم الحصينة، وصلتنا من قلب ضرباتكم المدوية التي تدافع عن شرف الأمة”.

وأضاف: “الشعب الأردني سيبقى دائمًا الداعم للقضية والمساند لها، ولن يخذلها وسيواصل المؤمنين بعدالتها طريقهم المنشود لتحقيق الحرية”.

وتابع: “يا أبناء المقاومة أنتم لا تدافعون عن غزة لوحدها، بل عن كرامة العرب جميعاً، وماهر دافع عنها أيضا ودافع عن تراب وطنه الذي يتحين الاحتلال الفرصة للانقضاض عليه”.