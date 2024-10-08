رغم الحواجز الأمنية والاغلاقات.. آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال بعمان، في ذكرى “طوفان الأقصى”/ فيديو

8 أكتوبر، 2024

عمّان – قدس برس

تظاهر آلاف الأردنيين، الليلة الماضية، قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة.

واحتشد الأردنيون، بدعوة من ملتقى دعم المقاومة، للمشاركة في فعالية حصار سفارة الكيان الإسرائيلي بمنطقة الرابية في ذكرى السابع من أكتوبر للتأكيد على موقف الشعب الأردني الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى والتنديد بالعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة.

وقد توافد الآلاف من الأردنيين بعد صلاة العشاء باتجاه منطقة الرابية، رغم الحواجز الأمنية والاغلاقات في محيط منطقة السفارة، حيث احتشد الآلاف في ساحة مسجد الكالوتي وما حولها مرددين هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية وتندد بالصمت العربي الرسمي تجاه العدوان.

وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الحشود التي حاولت الاقتراب من محيط السفارة وسط عمليات كر وفر بين المتظاهرين.

وحيا المشاركون فلسطين والمقاومة، وطالبوا بفتح الحدود مع الضفة الغربية، في هتاف “شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية”.

 

8 أكتوبر، 2024

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