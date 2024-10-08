جيش العدو يعترف، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران المقاومة في معارك شمال قطاع غزة

الناصرة – قدس برس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران المقاومة خلال المعارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجندي القتيل هو نوعم إسرائيل، (20 عاما)، وهو مقاتل في الكتيبة 17، وخدم كمقاتل في الكتيبة 12 في لواء جولاني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.