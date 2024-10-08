ترامب الكذاب يثير الجدل يزعمه انه زار قطاع غزة.. وصحيفة نيويورك تايمز تُكذّبه وتقول أنه لا يوجد أي سجل لهذه الزيارة !!

8 أكتوبر، 2024

زعم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الامريكية، امس الاثنين، إنه قد زار من قبل قطاع غزة الذى مزقته الحرب الإسرائيلية على مدار عام، لكن صحيفة نيويورك تايمز شككت فى هذا الأمر، وقالت أنه لا يوجد سجل لهذه الزيارة. بينما قال مساعد بحملة ترامب، ردا على ذلك، إن “غزة فى إسرائيل، وأن ترامب قد زار إسرائيل!”.

وخلال المقابلة التى أجراها مع مذيع الراديو المحافظ هيو هيوت فى ذكرى هجوم السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى”، سُئل ترامب عما إذا كانت غزة يمكن أن تكون مثل موناكو لو تمت إعادة بنائها بشكل صحيح، وما إذا كان هناك شخص ما قادر على تحويل غزة إلى شئ يشعر كل الفلسطينيين بالفخر به وسيرغبون بالعيش فيها ويمكنهم الاستفادة منه.

وقد أجاب ترامب قائلا: “يمكن أن تكون أفضل من موناكو، لديها أفضل موقع فى الشرق الأوسط، أفضل مياه، والأفضل فى كل شئ، لديها الأفضل. ولقد قلت على مدار سنوات، تعلم، عدما كنت هناك، لقد كانت مكانا صعبا من قبل، قبل كل هذه الهجمات وقبل ما حدث خلال العامين الأخيرين.

وتعليقا على ما كان ترامب يشير إليه عند قوله “لقد كنت هناك”، قال مسئول بحملة المرشح الجمهورى، رفض الكشف عن هويته، إن غزة فى إسرائيل ولقد كان ترامب فى إسرائيل.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التصريحات تجدد التساؤلات بشأن النهج الذى سيتبعه ترامب لو فاز لفترة رئاسية أخرى، ولفتت إلى أن البعض فى إسرائيل ، ومنهم المتطرفين فى حكومة بنيامين نتنياهو، يؤيدون فكرة إعادة احتلال غزة وضمها للدولة العبرية.

8 أكتوبر، 2024

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