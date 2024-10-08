بينما يهدد نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط.. السيسي (أقندي): السلام خيارنا الاستراتيجي ولا يوجد لدينا أجندة خفية تجاه أحد !!!

8 أكتوبر، 2024

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن “السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية”، مؤكدًا أن بلاده لا يوجد لديها أجندة خفية تجاه أحد.

جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي أن “الحرب هي الاستثناء، لكن الحالة العامة هو أن يكون هناك سلام واستقرار وبناء وتنمية”.

وأوضح أن “مصر، على مدار 51 سنة من حرب أكتوبر، وعهد الرئيس أنور السادات، قد واجهت  اختبارا حقيقيا للمحافظة على السلام كاستراتيجية تبنتها وحماية حدودها وأرضها”.

وتابع: “ما يحدث حاليا من صراع واقتتال وحالة غضب وكراهية كان موجودا في تلك الفترة أيضا على مستوى المنطقة بالكامل، في حين تجاوز القادة في مصر وإسرائيل، هذا الأمر وانخرطا في سلام منع الحرب”.

وجدد السيسي تأكيده بأن “موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية”، لافتًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل”.

وأكد أن “المجتمع الدولي بالكامل يعي عدالة القضية الفلسطينية ويعترف بذلك، لكن الأهم أن يتحول ذلك إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر”.

يشار إلى أن اصطفاف تفتيش الحرب يأتي في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

8 أكتوبر، 2024

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