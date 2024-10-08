احصائية رسمية.. جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 23 إسرائيلياُ، منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، في مختلف جبهات القتال

موقع “عرب 48”

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في المعارك البرية الدائرة شمال قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين من عسكريين ومدنيين، منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، في مختلف جبهات القتال إلى 23 قتيلا.

وبحسب البيانات الصادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومراكز الإسعاف، فإن 23 من قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ بداية شهر أكتوبر الحالي في مختلف جبهات القتال.

وأشارت البيانات إلى أن إحصائية القتلى الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين منذ مطلع الشهر الحالي، كانت وفق التالي:

*في الأول من أكتوبر، قتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا، وفي 2 أكتوبر، قتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان، إضافة لمقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

*في 3 أكتوبر، قتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان، في حين قتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق في الرابع من هذا الشهر.

*في السادس من أكتوبر، قتلت مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع، وجندي إسرائيلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

*أمس الإثنين الموافق السابع من أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

*صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

ومع مرو عام على حرب غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 726 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023

وأشار المتحدث العسكري، في إحصائيات عام كامل من الحرب، أن 346 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

وأضاف أن 56 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا في “حوادث عملياتية”، فيما أصيب 4,576 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر، منهم 696 أصيبوا بجروح خطيرة.

وأضاف أن 2299 ضابطا وجنديا أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، منهم 442 أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب 1,037 ضابطا وجنديا إسرائيليا نتيجة “حوادث عملياتية”.